Repice: “Bremer? Non so se è più forte di Demiral. Scudetto Juve? Occhio alla Roma”

"Il messaggio è ai giocatori. Allegri ha vissuto con difficoltà la passata stagione, non vincere è un fatto inedito. Alla società ha chiesto certi giocatori e ora dice che si va a vincere. Lo ha fatto sempre in passato, ha sempre fatto capire alla squadra che lì non si sta per fare spettacolo ma si sta per vincere. E loro continueranno secondo il loro DNA. Questo sta cercando di farlo capire a tutti i suoi giocatori. Juve indebolita negli anni? Ha perso giocatori importanti, questo è vero, Demiral e Romero erano forti e sarebbero tornati utili ora in difesa. Non so chi è più forte tra Bremer e Demiral. Sono stati ceduti quei due con troppa leggerezza. Alla fine però la Juventus non si è indebolita, ha preso giocatori forti e quest'anno parte per vincere e con un bagaglio di esperienza pazzesco di Pogba e Di Maria. Per me poi dovrà temere uno, Josè Mourinho. La Roma ha speso al momento 7 milioni di euro per un cartellino, il problema è che devi convincere gli altri per venire da te e Mou è la carta vincente. Se dovessero arrivare Wijnaldum e un difensore di spessore, sarà molto dura avere a che fare con Mou tutto l'anno. Quei quattro lì davanti sono davvero pericolosi, se fossi in un tecnico avversario sarei molto preoccupato".