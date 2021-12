Repice: “Roma? Mourinho sta facendo miracoli. E ha ragione quando dice…”

Le parole del commentatore: "Grazie a Mourinho che finalmente dice cose che da dieci anni si sanno ma non si dicono"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Repice, commentatore, ha parlato così del momento della Roma di Jose Mourinho: "Secondo me Mourinho sta facendo miracoli con la squadra che ha a disposizione. Ha una cifra tecnica modesta questa squadra, ha ragione Mou. I grandi allenatori sono quelli che ti fanno comprare i giocatori forti e la società ha i mezzi per farlo, e deve farlo. La Roma non è una squadra che può finire quinta o sesta. Del bel calcio interessa poco, spero che la squadra si componga di elementi che gli permettano di primeggiare. Grazie a Mourinho che finalmente dice cose che da dieci anni si sanno ma non si dicono".