Repubblica su Lazio-Inter 2-3: “Vecino? In realtà a deciderla fu De Vrij che stasera non…”

20 maggio 2018. Una data che i tifosi dell’Inter difficilmente scorderanno perché all’Olimpico, la formazione allora allenata da Spalletti riuscì a vincere 3-2 contro la Lazio e guadagnare l’accesso alla fase a gironi di Champions. Il gol di Vecino nel finale completò la rimonta nerazzurra tra l’incredulità dei tifosi biancocelesti. Protagonista fu Vecino ma l’edizione odierna di Repubblica sposta l’attenzione su de Vrij:

“L’ultima Lazio-Inter decisiva, il 20 maggio 2018, assegnava il quarto posto e l’accesso alla Champions. Più che Vecino, autore del 3-2 interista, la decise l’allora laziale De Vrij con un fallo su Icardi che costò il rigore del pareggio. L’olandese, dopo il passaggio in nerazzurro, ha sempre disertato le sfide contro la sua ex squadra, tranne quella dell’andata. Questa volta non potrà evitare i fischi di quelli che sono stati per quattro anni i suoi tifosi”.