Repubblica – Inter, Conte ora deve ripetere quello che gli è riuscito meglio

L’Inter deve mettersi alle spalle la sconfitta con la Sampdoria. I nerazzurri sono chiamati a rialzarsi in fretta e tornare a marciare verso la vetta della classifica. Scrive oggi Repubblica: “La sfida per Antonio Conte è ripetere quello che finora gli è riuscito meglio: moltiplicare le forze dopo le battute d’arresto. Dopo l’esclusione simultanea dalle coppe europee era difficile immaginare una striscia di vittorie. E invece. Ora deve superare l’inciampo di Genova, lo impone il calendario: contro Roma, Fiorentina (in coppa) e Juve, l’Inter si gioca gran parte della stagione in attesa che, a febbraio le avversarie siano fiaccate dalle partite in Europa”.