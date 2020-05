Repubblica – Serie A, partita politica: oggi l’ok dal Cts ma Spadafora frena. E Conte…

“Il futuro del campionato rischia di deciderlo il numero dei calciatori contagiati. La ripresa della Serie A è strettamente connessa all’esito dei test che le squadre stanno effettuando sui propri giocatori per riprendere gli allenamenti individuali”. Apre così l’articolo di Repubblica in merito alla possibilità che il campionato riprenda. Oggi è una delle giornate importanti nel percorso che dovrebbe portare alla ripartenza della Serie A perché il Cts darà il via libera agli allenamenti collettivi dal 18 maggio.

STEP – La ripresa degli allenamenti di gruppo è uno step importante ma non è garanzia di ripresa del campionato: “La strada verso la ripresa può essere resa in salita soltanto da novità inattese. Anche perché il Comitato tecnico scientifico non si prenderà mai la responsabilità di fermare il calcio. C’è però un aspetto che gli scienziati del governo monitorano attentamente, ossia il numero dei contagi”, aggiunge Tuttosport che spiega come Spadafora stia prendendo tempo, anche perché alla fine diventerà una partita politica, con decisione finale del Premier Conte. E da domani parte la settimana decisiva perché domani o martedì ci sarà il Consiglio dei Ministri, che tratterà il tema sport. Martedì è prevista il Consiglio di Lega, che mercoledì si riunirà in assemblea. E sempre Spadafora relazionerà in Commissione circa la ripresa del campionato, prima di partecipare giovedì ad una Giunta giovedì con il CONI.