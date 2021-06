Retroscena Inter, ieri telefonata Inzaghi-Calhanoglu: ecco cosa si sono detti

La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena della giornata che ha portato alla fumata bianca tra Calhanoglu e l'Inter

Simone Inzaghi non vede l'ora di abbracciare Hakan Calhanoglu. L'allenatore dell'Inter ha dato il via libera nella trattativa per portare in nerazzurro il turco e nella giornata di ieri ha avuto un contatto telefonico con il calciatore turco.