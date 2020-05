Inter, il retroscena del Giornale: “Un giorno di marzo Oriali andò da Mou: José gli disse…”

“L’unico che aveva capito qualcosa era Gabriele Oriali. Anzi aveva capito tutto, ma se ne stava zitto. Succede una mattina di marzo ad Appiano, su una panchina Josè Mourinho seduto a bordo campo, solo, sta pensando”. Apre così il breve racconto de Il Giornale, che ricorda un curioso scambio tra l’ex tecnico dell’Inter e il dirigente nerazzurro nel 2010. Il quotidiano spiega cosa si dissero i due in quell’occasione: “Oriali va lì, stanno girando le voci sul futuro dello Special e gli chiede se deve prenderle sul serio: Tranquillo, gli fa, arriveremo fino in fondo, vinceremo tutto e faremo la storia dell’Inter ma non so se continueremo a scriverla insieme“.