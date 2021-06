Inter, definito il rinnovo di Agoume. Gravillon addio: obiettivo plusvalenza

La dirigenza nerazzurra ha incontrato ieri Oscar Damiani, agente che cura gli interessi dei due giovani francesi

Nella giornata di ieri la dirigenza dell'Inter ha incontrato Oscar Damiani, procuratore di Andrew Gravillon e consulente dell'agente di Lucien Agoume: tema della discussione, il futuro dei due giovani francesi, di rientro dai prestiti a Lorient e Spezia. Così scrive Tuttosport: "Le basi per il prolungamento del contratto sino al giugno del 2024 sono già state impostate da tempo. Manca ancora la firma, ma la volontà comune è di proseguire insieme. Probabile che il francesino venga valutato da Simone Inzaghi in ritiro. E che possa lasciare Milano a titolo definitivo solo se dovesse pervenire all'Inter un'offerta davvero irrinunciabile. A differenza di Andreaw Gravillon, di rientro dal Lorient, che in Francia ha diversi estimatori e potrebbe rappresentare una corposa plusvalenza".