"L'Inter è divisa tra l’ingresso di Oaktree nei meccanismi societari e la questione-Lautaro. La prima cosa sta andando a meraviglia, la seconda tutto il contrario". Apre così l'articolo di Libero in merito ai due temi caldi in casa Inter. Partendo da Lautaro, il quotidiano non è da escludere che l'incontro tra l'Inter e Camano, agente del Toro, possa avvenire tra oggi e domani. "O abbassa le pretese o si va verso la rottura e conseguente tentativo di cessione del giocatore... A chi? Le ipotesi, dettate più dalla logica che non da notizie concrete, sono Psg e Atletico Madrid. Intanto Marotta continua a dispensare ottimismo", si legge sul Libero.