Riotta: “Schiaffi all’Inter? Caro mister Conte, benvenuto nella realtà”

Antonio Conte era una furia dopo il pari con la Roma. Se l’è presa con il folle calendario dei nerazzurri e ad un certo punto ha anche aggiunto: “Se volano schiaffi li prende sempre l’Inter. Strano. Non potete non vedere quello che è accaduto…”. Alle sue parole si è riferito Gianni Riotta in un tweet. Le ha riprese e poi ha inviato il suo messaggio all’allenatore nerazzurro: “Caro Mister Conte benvenuto nella realtà, di cuore. Le è servito qualche decennio ma alla fine ci è arrivato anche lei”.