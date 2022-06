Riquelme: “Vidal nato per giocare nel Boca Juniors, ma da qui a pagarlo…”

Il vice presidente degli Xeneizes ha parlato del centrocampista cileno, in uscita dall'Inter e accostato a un ritorno in Sud America

Juan Roman Riquelme, vice presidente del Boca Juniors e leggenda degli Xeneizes, ai microfoni di ESPN ha parlato di alcuni calciatori accostati al club, tra cui Arturo Vidal ed Edinson Cavani: "Vidal è nato per giocare in questo club, poi dire che possiamo pagarlo è un'altra cosa. Ma è nato per giocare nel Boca. Lui e Cavani sono giocatori top, giocatori di primo livello che uno sempre sogna di avere in squadra. Che si possa realizzare è più complicato".