Rizzoli: “Ci sono arbitri permalosi. Più protesti, più faranno l’opposto anche se si tratta di Var”

Protagonista del Bologna-Academy webinar, il designatore della Can-A Nicola Rizzoli ha risposto alle domande dei ragazzi delle giovanili rossoblù. “Mi pare che oggi ci sia poca fiducia verso gli arbitri mentre in Europa il rispetto è maggiore. Cosa potremmo fare noi arbitri per arrivare a livello europeo? Conoscersi tutti meglio. E formazione, anche sulle regole. Magari aumentando incontri e confronti fra parte arbitri e squadre. Le proteste? Esistono, come ovunque, persone permalose. Anche negli arbitri: più gli andate a protestare contro e più si chiude e farà l’opposto, che sia andare a rivedere anche le sue decisioni al Var anche“.

“La regola più complicata è quella del fallo di mano, che rimarrà sempre soggettiva: hanno cominciato a togliere la volontarietà mettendo parametri oggettivi ma resta la più complicata. Quanto ad altre regole abbiamo fatte altre proposte ma ora non posso dirle, l’obiettivo è rendere il più comprensibile possibile il regolamento per chi lo attua e per chi gioca“.

(Gazzetta dello Sport)