L’ex Milan Robinho condannato per stupro, chiesta al Brasile estradizione

Il ministero della Giustizia ha chiesto al Brasile l'estradizione di Robinho, ex attaccante del Milan, che il 19 gennaio scorso è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a 9 anni di carcere, insieme con l'amico Ricardo Falco, per violenza sessuale di gruppo su una ragazza albanese che subì abusi in un locale milanese la notte del 22 gennaio 2013. La procura di Milano a febbraio aveva emesso un mandato di arresto internazionale. La richiesta di estradizione è stata firmata dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, il 28 settembre.