Smentita Rocca-Inter, Biasin: “Prima della partita più importante degli ultimi 13 anni…”

Gianfelice Rocca ha smentito il presunto interesse nell'acquisizione dell'Inter, come rilanciato da il Giornale: il commento di Biasin

L'edizione odierna de il Giornale ha lanciato il presunto interesse di Gianfelice Rocca , presidente del gruppo Techint, per l'Inter. Lo stesso Rocca, però, ha smentito categoricamente con un comunicato ufficiale.

"Il gruppo Rocca smentisce l’interesse relativo a una possibile acquisizione dell'Inter. E comunque, alla vigilia della partita più importante della storia del club degli ultimi 13anni, dovrebbe essere normale far passare tutto quel che non è “campo” in secondo piano. Dovrebbe"