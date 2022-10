EUROPA LEAGUE – Roma beffata nel finale: vince il Betis 2-1. Zaniolo espulso nel recupero

Al 40esimo gli spagnoli trovano il pareggio con Rodriguez che batte Rui Patricio. Nella ripresa entra inc ampo una Roma diversa, ma a due minuti dal 90esimo arriva il gol di Luiz Enrique. Nei minuti di recupero espulso Zaniolo per un fallo di reazione. Per la squadra di Mourinho due sconfitte in tre partite di Europa League.