Roma-Genoa, gol annullato a Zaniolo nel finale e rosso: finisce 0-0

Finisce 0-0 l'anticipo della 24ma giornata di Serie A tra Roma e Genoa all'Olimpico. Grandi proteste nel finale, per un gol annullato a Nicolò Zaniolo. Non sua l'irregolarità, ma di Abraham, che commette fallo su Vasquez per il Var e per l'arbitro Abisso. Gol annullato e 0-0, nel finale viene anche espulso Zaniolo per proteste. In precedenza era stato espulso Ostigard nel Genoa. Un punto prezioso per gli ospiti, decisamente meno per i padroni di casa allenati da Mourinho.