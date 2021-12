Roma-Inter, i precedenti: nerazzurri in vantaggio, ma all’Olimpico…

Tutti i numeri e i precedenti alla vigilia della sfida tra Roma e Inter, valida per il 16° turno di Serie A e in programma oggi alle 18

Sabato alle 18 si gioca Roma-Inter: i nerazzurri saranno di scena all’Olimpico per la 16esima giornata di Serie A 2021/22. La squadra di Inzaghi è reduce dal successo contro lo Spezia, a quota 34 punti in classifica e con 36 gol fatti e 15 subiti è la formazione con il miglior attacco e la seconda miglior difesa del campionato. Dall’altra parte la Roma di Mourinho arriva al match dopo la sconfitta contro il Bologna, con 25 punti raccolti dopo 15 giornate, 24 gol fatti e 16 subiti.

Quello di sabato sarà il 177º confronto in Serie A tra Roma e Inter: 73 i successi dei nerazzurri contro i 49 dei giallorossi – 54 pareggi completano il quadro nel massimo campionato.

L'Inter è imbattuta da otto sfide di Serie A contro la Roma (2V, 6N), la striscia aperta più lunga senza successi per i giallorossi contro una singola avversaria nella competizione. I nerazzurri hanno vinto anche l’ultima sfida contro la Roma in Serie A e potrebbero ottenere due successi di fila con i giallorossi nella competizione per la prima volta dal 2015.