EDICOLA TS / Alle 18 Roma-Inter: i tifosi bianconeri spingono Dybala

C'è spazio anche per il big match Roma-Inter in programma oggi sulla prima pagina di Tuttosport. "Alle 18 Roma-Inter: i tifosi bianconeri spingono Dybala. 'Paulo, come ai vecchi tempi'. Il popolo juventino non l'ha mai dimenticato e ora gli chiede un regalo. Già cinque gol ai nerazzurri e quel conto aperto con Marotta". "Juve con Inter e Milan da Gravina per la A a 18 squadre".