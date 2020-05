Roma, serve un difensore che sostituisca Smalling: sfida all’Inter per Vertonghen

Secondo il Corriere dello Sport, uno degli obiettivi di mercato della Roma è un difensore che possa prendere il posto di Chris Smalling, destinato a tornare al Manchester United per fine prestito: “La Roma non lo dice ma ormai dà praticamente per perso Smalling, che rispondeva alle caratteristiche richieste per guidare il reparto“.

SFIDA ALL’INTER – Tra i vari candidati valutati dai giallorossi, il nome che emerge è quello di Jan Vertonghen, in scadenza di contratto con il Tottenham e da tempo nel mirino dell’Inter: “Classe ’87, da otto stagioni al Tottenham ma pronto a liberarsi a parametro zero. E’ questo l’elemento che ingolosisce la Roma, indebolita nel potere d’acquisto da un bilancio dissestato. Il fatto che sia mancino è un plusvalore, perché renderebbe più comoda la creazione di una performante coppia difensiva con Mancini. Baldini ha conosciuto da vicino Vertonghen nel biennio trascorso al Tottenham da direttore tecnico e potrebbe quindi convincerlo a scegliere la Roma tra le varie proposte: in Italia lo hanno già cercato Inter e Napoli“.