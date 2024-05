Juve, Allegri: “Inter nettamente più forte, lo sapevamo. Rammarico per…”

"Il rammarico c'è, facevo anche delle riflessioni su questo periodo dove abbiamo vinto solamente due volte, è normale che potevamo fare meglio. Però a volte il calcio è bestiale, perché ci sono dei periodi in cui le cose ti vanno bene e dei periodi in cui ti si incastrano al contrario. Sicuramente dopo la sconfitta di Milano e la partita persa in malo modo in casa con l'Udinese, lì siamo un pochino crollati. E quando perdi di vista l'obiettivo principale, anche se sapevamo che l'Inter era nettamente più forte, e hai 12 punti di vantaggio sulle inseguitrici, addirittura 14, tendi un pochino a rallentare. Poi in quel periodo abbiamo iniziato con l'espulsione di Milik con l'Empoli, a seguire quella di Vlahovic, Kean non stava bene, Chiesa non stava bene, a un certo punto Rabiot si è fermato; Adrien in questo periodo sta facendo delle partite straordinarie, ma c'è stato un periodo in cui non stava facendo bene; a Mckennie è uscita la spalla. Abbiamo avuto un po' di situazioni non favorevoli. Da un lavoro positivo, c'è stato che in quei momenti, quando rischi veramente di capitolare, perché dopo fai presto, soprattutto quando sei alla Juventus che ti arrivano tutti addosso, i ragazzi sono stati bravi a rimanere concentrati, un passettino alla volta. In questo momento abbiamo un bel vantaggio e abbiamo la possibilità sabato di chiuderla con la Salernitana. C'è il rammarico che potevamo fare sicuramente meglio, però si sono incastrate diverse cose e magari non siamo riusciti a venirne fuori un po' per mancanza di giocatori. Poi quest'anno i tre centrocampisti, Locatelli, Rabiot e McJennie hanno giocato tantissimo. Poi ad un certo punto sono mancati, soprattutto McKennie e Rabiot per infortuni, poi Rabiot ha saltato diverse partite rispetto all'anno scorso, Miretti ha fatto delle buone partite, ci è mancato Fagioli che è un ragazzo di talento, lo stesso Paul. Alla fine sono due giocatori di qualità che potevano sicuramente darci una mano".