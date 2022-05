Losi: “Mourinho? Mia opinione, non so se sia l’allenatore giusto per la Roma”

Le parole dell'ex giallorosso: "Di trofei ne ha vinti, ha carattere e sa imporsi alla squadra. E' un po' presuntuoso, ma ognuno è fatto a modo suo"

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Giacomo Losi, ex calciatore della Roma, ha parlato così di Jose Mourinho e della sua avventura in giallorosso: «Di trofei ne ha vinti, ha carattere e sa imporsi alla squadra. Non so se sia l'allenatore giusto per la Roma, mia opinione. E' un po' presuntuoso, ma ognuno è fatto a modo suo», le sue parole.