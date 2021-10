Milan-Roma, Mourinho: “Se parlo domenica non vado in panchina. Manca il rispetto”

Alla fine della partita con i rossoneri l'allenatore giallorosso era arrabbiatissimo per l'arbitraggio

José Mourinho , alla fine della partita contro il Milan ha parlato ai microfoni di DAZN. L'allenatore giallorosso era arrabbiatissimo per l'arbitraggio: lo ha fatto intendere ma non ha voluto specificare a quali episodi si stesse riferendo. Non ha voluto neanche rispondere alle domande dei giornalisti del canale streaming. Ha solo rilasciato una breve dichiarazione:

Complimenti al Milan. Non dico altro. Perché se parlo domenica non sarò in panchina. Mi dà rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi e quelli che amano la Roma. Il rispetto che abbiamo noi: anche quando non giochiamo bene lasciamo tutto, questo è il nostro rispetto e altri non lo hanno. Questo mi dà un po' di rabbia però basta.