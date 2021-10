Roma, Mourinho: “Mi aspettavo un campionato importante del Napoli. Zaniolo…”

Le parole dell'allenatore giallorosso ai microfoni di DAZN prima del match di questo pomeriggio con il Napoli

Josè Mourinho, prima del calcio d'inizio di Roma-Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Mi aspettavo un grande campionato dal Napoli. Anche loro potevano avere qualche punto in meno ma mi aspettavo un campionato importante. Una squadra forte con un allenatore forte, non sono sorpreso. Roma aggressiva? E’ così che noi giochiamo. Dobbiamo rispettare le qualità di Insigne, Di Lorenzo e Mario Rui, sono da rispettare ma anche loro devono pensare che abbiamo giocatori forti. Quanti minuti ha Zaniolo? Non lo so per me 90. Poi vediamo".