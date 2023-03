Romano: “Addio di Conte al Tottenham ormai è imminente”

“L’addio di Conte al Tottenham ormai è imminente”. Lo ha detto Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, al canale Twitch di SOS Fanta. Dopo lo sfogo dello scorso weekend, l’allenatore ex Inter è pronto a salutare il club inglese. Parti al lavoro per trovare la quadra per l’addio, il desiderio di Conte è tornare in Italia. Ma è ancora presto per dirlo…