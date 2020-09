Romulo: “Vidal strepitoso, farà benissimo all’Inter: è un top mondiale grazie a Conte”

Ospite di Sky Sport, l’ex calciatore di Lazio e Juventus – tra le altre -, Romulo, ha commentato l’arrivo di Arturo Vidal all’Inter e del ritorno agli ordini di Antonio Conte: “È un giocatore strepitoso, ha sempre fatto bene in qualsiasi squadra in cui ha giocato. Aggredisce l’avversario, recupera tanti palloni e si inserisce molto bene. Sa fare gol e assist. Farà benissimo all’Inter, dove ha ritrovato Conte: Vidal è conosciuto a livello mondiale proprio grazie a Conte e darà il massimo in nerazzurro“.