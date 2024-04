Ronaldo cede il Cruzeiro. Il nuovo proprietario: “Pronti alla firma”

L'ex attaccante aveva acquistato il club, che lo aveva lanciato da 16enne, tre anni fa. Ha deciso di lasciare anche a seguito delle pressioni subiti dai tifosi per il rendimento nel campionato nazionale nel quale la squadra è settima con 7 punti in 4 partite. Dopo che Ronaldo ha comunicato a giocatori e tecnico l'addio, l'allenatore ha annunciato che lascerà il club. Il Fenomeno possiede anche le quote di un club spagnolo, il Valladolid, che è retrocesso a fine stagione nella seconda divisione e per questo la proprietà è stata contestata. Ma non ha ceduto alle pressioni.