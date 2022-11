Ronaldo via subito dallo United. È libero, deciderà il suo futuro dopo il Mondiale

"Il portoghese non aspettava altro e ha firmato la risoluzione nonostante non gli sarà riconosciuta nessuna buonuscita. Sul tavolo lascia i restanti 16 milioni di euro di stipendio, ma, state certi, non faticherà a trovare qualcuno che glieli garantisca. L’attesa più grande, però, è quella riguardo al futuro di Cristiano che, a dispetto delle 38 candeline che spegnerà sulla torta a febbraio, resta sempre un fuoriclasse seguito da 500 milioni di persone solo su Instagram. È pronto per l’ultima grande recita con il Portogallo in attesa di svelare quale maglia indosserà a gennaio", aggiunge il quotidiano.