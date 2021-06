Portogallo, CR7 perde la testa: getta la fascia da capitano e la prende a calci – VIDEO

Non è la prima volta che Cristiano Ronaldo si rende protagonista di gesti discutibili, ma questa volta potrebbe aver passato il limite

Non è la prima volta che Cristiano Ronaldo si rende protagonista di gesti discutibili, ma questa volta potrebbe davvero aver passato il limite. L'attaccante della Juventus, infatti, al termine della partita contro il Belgio con la conseguente eliminazione del suo Portogallo, ha letteralmente perso la testa. Tornando negli spogliatoi, l'ex Real Madrid ha prima gettato a terra la fascia da capitano, per poi prenderla a calci. Non solo: avvicinato da una persona, che nel frattempo aveva raccolto la fascia, Ronaldo ha reagito in maniera decisamente scortese. Ecco tutte le immagini: