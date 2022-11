Ronaldo si perde il Brasile dal vivo: il Fenomeno positivo al Covid, in isolamento in hotel

Ronaldo, ex attaccante dell'Inter, non ha potuto assistere dal vivo alla vittoria del suo Brasile contro la Serbia ai Mondiali in Qatar

Marco Macca

"Ronaldo il Fenomeno non ha potuto assistere dal vivo all’esordio del “suo” Brasile contro la Serbia in Coppa del Mondo. Volato in Qatar, l’ex centravanti campione del Mondo nel 1994 e nel 2002, è risultato positivo al Covid-19 e ora è in isolamento nella propria stanza d’albergo a Doha. È stato lo stesso Ronaldo ad annunciarlo con un videomessaggio sui suoi canali social, in cui spiega che «dopo aver accusato dei sintomi con raffreddore fin da ieri notte» si è sottoposto ad un tampone che ha dato esito positivo. Per questo ora rimarrà isolato «per i prossimi cinque giorni nella mia camera. Comunque tutto bene: farò parte della “torcida” anche da qui»".

(Fonte: Libero)