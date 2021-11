Ronaldo, sorpresa a Valentino Rossi: “In comune l’Inter, hai fatto sognare tutti”

Ospite speciale nel paddock per Valentino Rossi, che oggi ha corso la sua ultima gara in carriera in Moto GP

Alessandro Cosattini

Ospite speciale nel paddock del Gran Premio della Comunidad Valenciana di Moto GP per Valentino Rossi, che quest'oggi ha corso la sua ultima gara in carriera. Si tratta del Fenomeno Ronaldo, che ha salutato il pilota prima della partenza. Ai microfoni di Sky Sport, il brasiliano ha spiegato: "Ha fatto sognare tutti, è stato un grande, abbiamo in comune la passione per l'Inter. Ci siamo conosciuti alla Pinetina. Sono venuto apposta per salutare un grande campione”. Ronaldo è stato un idolo di infanzia di Rossi, super tifoso nerazzurro.