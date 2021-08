Ronaldo: “United nel mio cuore. Non vedo l’ora di tornare a giocare all’Old Trafford”

L'ex attaccante della Juve ha parlato del suo ritorno a Manchester e della voglia di scendere in campo coi Red Devils

(ANSA) - LONDRA, 31 AGO - Nelle sue prime dichiarazioni da giocatore del Manchester United, Cristiano Ronaldo si è detto impaziente di tornare a giocare al Teatro dei Sogni. "Il Manchester United ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore - le parole di Ronaldo -, sono commosso per tutti i messaggi che ho ricevuto fin dall'annuncio di venerdì scorso. Non vedo l'ora di tornare a giocare all'Old Trafford, tutto esaurito, e rivedere i tifosi. Mi unirò alla squadra dopo gli impegni con la nazionale e spero in una stagione di successo".