Roncone: “Italia, questo passa in convento ora. Tra Berardi, Politano e Frattesi…”

Il guaio è che ci portiamo addosso una grandeur immotivata. La verità è che abbiamo saltato due edizioni dei Mondiali e, adesso, c’è la mortificante sensazione che quella notte trionfale vissuta a Londra, ormai due anni e quattro mesi fa, in cui ci ritrovammo campioni d’Europa, invece che stimolare il sistema calcio a migliorarsi, a far crescere organizzazione, strutture e vivai, abbia avuto solo un effetto dopante. Ci ha fatto credere di essere quello che non siamo.

Certo abbiamo la straordinaria fortuna che Luciano Spalletti, lo scorso 18 agosto, accettò di venirci a mettere la faccia, e l’immenso mestiere, e tutta la sua visionaria bravura tattica. Ma non può sfuggirci che, all’Olimpico, contro la Macedonia del Nord, ha dovuto accroccare una formazione con Gatti — meglio ripeterlo: non Scirea, non Franco Baresi, ma Gatti — al centro della difesa. Con Jorginho che viene convocato perché ha finalmente ricominciato a giocare nell’Arsenal, e noi tra serie A e B non abbiamo un solo regista di rango internazionale (Cristante e Locatelli, come noto, sono adattati al ruolo). Bonaventura — gran piede, sia chiaro — diventa titolare a 34 anni suonati. Poi c’era Raspadori a fare il centravanti, sia pure con l’incarico da falso 9, però tutti sappiamo che al Napoli, nelle gerarchie, sta dietro a Osimhen. Quanto a Berardi, il talentuoso Berardi: è lui che nella tragica notte di Palermo, contro i macedoni, sbaglia un gol a porta vuota — non per modo di dire: era proprio vuota. E comunque: c’è tanta differenza tra lui e Politano? Oppure vogliamo parlare di El Shaarawy e Frattesi (stavolta parte dall’inizio), che non sono titolari nemmeno nelle rispettive squadre di club?