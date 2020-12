Rubinho: “Conte uno dei tecnici da cui ho appreso di più. Inter? Non so cosa non stia funzionando”

Rubinho, ex portiere di Genoa e Juventus, ha parlato del suo tecnico ai tempi dell’avventura in bianconero Antonio Conte ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

Lei ha avuto Antonio Conte come allenatore, cosa non sta funzionando all’Inter?

“Siamo stati due anni insieme alla Juve e ho imparato tanto da lui, credo sia uno di quelli da cui ho appreso maggiormente. Lui e Gasperini sono stati due tecnici da cui ho imparato veramente molto. Non so darmi una spiegazione su cosa non stia funzionando all’Inter, non sta riuscendo a vincere e a essere protagonista come fatto alla Juve, in Nazionale e con il Chelsea. Però di sicuro gli auguro il meglio perché è una persona eccellente e un grandissimo allenatore”.