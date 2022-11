Rummenigge: “Superlega? Non capisco Agnelli, sembrava intelligente. Ora Marotta…”

Karl-Heinz Rummenigge, ex Inter e Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera del delicato tema Superlega. Queste le sue considerazioni: «Mossa della disperazione? Sì, non c’è nessun’altra motivazione. E anche il modo dilettantistico in cui l’hanno presentata lo dimostra. La Champions resta la competizione più amata. Non ho capito perché uno come Andrea Agnelli, che mi ha sempre dato l’impressione di essere intelligente, abbia agito così. Leggo che il calcio è malato, ma grazie a chi? Anche grazie a lui».