Sabatini: “Responsabile delle mancate vittorie, ho fatto errori di valutazione”

Così Walter Sabatini ha parlato a DAZN dopo il pareggio della sua Salernitana contro il Sassuolo per 2-2 oggi

Così Walter Sabatini ha parlato a DAZN dopo il pareggio della sua Salernitana contro il Sassuolo per 2-2 oggi: “Probabilmente ho fatto un errore di valutazione coi giocatori che erano inattivi, rispettando la loro storia. Il Perotti visto oggi può giocare ad altissimi livelli. Hanno fatto una partita molto coraggiosa, è una qualità da non disperdere. Abbiamo creato palle gol anche dopo il 2-2, anche loro hanno preso la traversa, ma il Sassuolo è fortissimo e imbottito di nazionali ecco. La squadra ha messo in campo un grandissimo coraggio. Mi assumo la responsabilità per le non vittorie della squadra, verso tutti. Questa è la mia squadra e non la rinnegherò, sarò sempre con loro quando si vincerà e quando si perderà”.