Sabatini: “Inter, ci sono delle coincidenze: filotto arrivato senza Vidal. E su Hakimi…”

Intervenuto a Pressing, Sandro Sabatini ha commentato così il filotto dell’Inter:

“Ci sono delle coincidenze, non per andare contro Conte: quando è stato deciso di puntare con più decisione su Hakimi e Lautaro, sono uscite le qualità dei due grandi giocatori che sono stati puniti non giocando dopo lo Shakhtar. Quando noi ci permettevamo di dire che non si poteva non far giocare Skriniar e Bastoni per D’Ambrosio o Kolarov. E poi Vidal a volte è stato nocivo, il filotto dell’Inter è arrivato senza Vidal”.