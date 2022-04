Sabatini: “Incazzato, a Roma cose ignobili. Mourinho dirà che non ho vinto un cazzo, ma…”

Furia Walter Sabatini. Il direttore sportivo della Salernitana, ex dirigente dell'Inter, ai microfoni di DAZN ha espresso la sua rabbia

"Con tutto il rispetto per la Roma devo dire che io assisto a delle cose ignobili dal punto di vista calcistico e sportivo, quello che succedendo in campo quando si viene a giocare a Roma è davvero inaccettabile. Ad ogni decisione arbitrale vanno tutti in campo dalla panchina, penso sia una cosa insopportabile. Cosa volete che facciano gli arbitri? Invertono le punizioni. Il calcio di rigore su Djuric non vanno nemmeno a vederlo, so che posso perdere alla Roma ma non così. Io chiedo scusa a Mourinho solo per averlo nominato, lui è un semidio. Quando sentirà le mie dichiarazioni dirà che non ho vinto niente. Io non ho vinto un cazzo, ma oltre al calcio mi curo della vita e questa è una vita invivibile. Sono incazzato".