Intervenuto ai microfoni di Pressing, Sandro Sabatini ha voluto commentare così l'apertura di un'indagine della Procura Federale per il dito medio di Acerbi verso i tifosi della Roma che lo hanno insultato dopo il gol dell'1-0 per il suo passato alla Lazio:

"E' stata aperta un'indagine per quello che ha fatto Acerbi. Io dico che sto con Acerbi: anche se il gesto è brutto e condannabile, non dobbiamo fare solo le lotte, soltanto naturalmente e giustamente e doverosamente, quando ci sono cori razzisti. Ci sono cori che sono vergognosi, feriscono i giocatori e anche noi che guardiamo le partite tanto quanto i cori razzisti. Non possono essere derubricati come 'eh vabbè, allo stadio l'hanno sempre urlato'"