Sabatini: “L’Inter ha un solo punto debole. Spalletti? Per come si è sentito trattato da Marotta…”

Intervenuto a Radio Marte, Sandro Sabatini ha parlato così di Inter-Napoli in programma domenica a San Siro

£Sono abbastanza prudente sulle previsione per Inter-Napoli. Se fosse stata la partita del mercoledì successivo all'ultimo turno avrei parlato di Inter vista meglio nel derby, non si poteva dire altrettanto del Napoli contro il Verona che comunque dà problemi a tutti. Adesso c'è l'incognita dei Nazionali di entrambe, quindi faccio un po' fatica a capire che partita sarà. Una cosa è certa: considerato come si è sentito trattato Spalletti da Marotta credo che abbia in mente di fare un figurone a San Siro. Dopo due mesi di Marotta ci fu la famosa passeggiata di Conte in via Napoleone, normale che Spalletti se lo ricordi. Ovviamente è stato ben retribuito e poi è tornato bello a posto e pronto".