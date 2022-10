Sabatini: “Inter, merito della società: serviva personalità. Ecco come ha agito la dirigenza”

C’è una cosa che mi fa molto arrabbiare all’Inter: quella cosa che hai visto è entrato Onana è uscito Handanovic e la squadra ha cominciato a vincere ecco non è così semplice, sarebbero buoni tutti. ripartiamo dalla sconfitta con la Roma a San Siro, c’era una crisi tecnica umorale e ambientale evidentissima. in quel momento che cosa succede: la società i dirigenti prendono in mano la situazione in primo primo rassicurando il gruppo e comunicando ai giocatori che Inzaghi sarebbe rimasto come allenatore infatti non vengono contattati altri allenatori infatti Stankovic va alla Sampdoria subito perché l’Inter non lo chiamo.