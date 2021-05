Sabatini: “Mourinho colpo geniale Roma. Inter interprete eccezionale, non è calcio brutto”

Il dirigente del Bologna ha parlato a Sky Sport, dell'arrivo dello Special One sulla panchina giallorossa a partire dalla prossima stagione

"Avvento di Mourinho importantissimo, è un terremoto che serviva. Dovrà fare l'allenatore e dovrà farlo bene e a Roma non è semplice. Ma lui non ha paura perché è abituato a situazioni molto complesse. È un colpo geniale, è un colpo che unisce, non ci sono tifosi romanisti delusi. Ha vinto tanto e i tifosi della Roma hanno bisogno di vittorie. L'allenatore è il conduttore, però in campo ci vanno i giocatori. Io sono sempre più contento di vedere i grandi calciatori. Qualsiasi allenatore vorrebbe ripartire da Dzeko, ha centimetri, generosità, è un centravanti moderno. Sarebbe ridicolo perdere Dzeko e andare a prendere un altro attaccante. L'incoscienza di dare un consiglio a Mourinho non l'ho ancora maturata. Gli posso solo dire di amare Roma e la squadra con le sue contraddizioni".

"Estetica? a volte coincide col risultato. Non serve un calcio frizzantino, ma verticalizzare e l'Inter è un interprete eccezionale di questo. Difesa e contrattacco, ma non è un calcio brutto. Guardo una partita di calcio come una tela del Caravaggio, sono sempre alla ricerca di bellezza. Chi ha visto Bologna-Fiorentina ha visto una bellezza plastica. Vignato rimarrà a Bologna per l'indolenza e la pigrizia dei club italiani ed europei che fanno finta di non vedere. Bruno Fernandes per poter esplodere è dovuto andare via dall'Italia".