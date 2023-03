Sabatini: “Onana? Handanovic lo avremmo criticato per quel gol. Un portiere mi ha scritto che…”

A Pressing in onda su Mediaset, Sandro Sabatini ha dato delle colpe ad André Onana sul gol di Kostic che ha deciso Inter-Juventus

"Il gol della Juventus? Ci fosse stato Handanovic in porta, avremmo detto che quel gol non si poteva prendere. A me è sembrata anche un'indecisione di Onana. Un portiere mi ha scritto che ha sbagliato il posizionamento".