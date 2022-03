Sabato: “Inter, con la Fiorentina decisiva. Brozovic determinante. Milenkovic? Preferirei…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, l'ex Inter Antonio Sabato si è detto convinto che la partita contro la Fiorentina sarà decisiva

"Partita decisiva per i nerazzurri anche perché ne mancano sempre meno. Credo che la squadra si sia potuta preparare bene in settimana e potrà fare una gran gara. L'appannamento dell'Inter? Guarda caso siamo andati in difficoltà senza Brozovic: non è Pelè ma è determinante e non c'è un vero sostituto. Fa da raccordo ai reparti e senza di lui è un problema. Quanto alla fiorentina senza Vlahovic, la temo un po' meno. Resta competitiva ma è un po' meno pericolosa. Non è neanche facile cambiare in corsa e modificare il gioco in funzione di un nuovo attaccante ma la squadra è tosta. Milenkovic all'Inter? A mio parere arriverà uno tra lui e Bremer. Forse rispetto all'anno scorso Milenkovic ha avuto un piccolo calo ma è interessante. Preferisco Bremer perché mi pare in questo momento più maturo".