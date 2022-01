Sabato: “Inzaghi grandissimo gestore. Entrato in punta di piedi, ora parlano i risultati”

L'ex calciatore Antonio Sabato, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato della Supercoppa di ieri vinta dall'Inter contro la Juventus

"E' un grandissimo gestore, è entrato in punta di piedi e ha cercato di acquistare le simpatie dei giocatori. Non ha stravolto il modo di giocare e i risultati parlano chiaro".

"Non ha giocatori di personalità come negli anni scorsi. Mancano giocatori grintosi, sono tutti bravi ma fanno fatica. Quando devi giocare con la Juve, che devi sempre vincere, non è semplice. Se non vinci, devi subire pressioni pesanti. E se non sai sopportare certe cose, patisci".