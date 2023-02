Sampdoria verso l’Inter, Sabiri fa arrabbiare Stankovic: convocazione a rischio

La Sampdoria di Dejan Stankovic continua a lavorare per preparare la sfida contro l'Inter di Simone Inzaghi di domani sera a Marassi. Secondo quanto riporta l'edizione genovese di Repubblica, la presenza di Sabiri contro i nerazzurri è incerta. Il motivo sarebbe un altro scontro proprio con Stankovic, che non apprezzerebbe l'approccio agli allenamenti del centrocampista:

"... Si è allenato in gruppo Sabiri, ma pare abbia fatto nuovamente arrabbiare Stankovic: l’approccio non è ottimale, non è scontato che vada in panchina, dove ci sarà qualche elemento della Primavera".