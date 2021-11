Sacchi: “Inter, contro lo Sheriff coraggio e stile. Derby in un bel momento”

Le parole dell'ex commissario tecnico nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi, nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del momento dell'Inter, reduce dalla buona prova contro lo Sheriff in Champions League. Queste le sue considerazioni: "L’Inter di Inzaghi vince 3-1 con lo Sheriff giocando una buona partita con coraggio e stile. La differenza di qualità è stata evidente. I nerazzurri stanno crescendo e sono a un passo dalla qualificazione, Shakhtar permettendo. Forse avrebbero potuto segnare prima se avessero alzato ancor più il pressing, il ritmo e i movimenti e smarcamenti senza palla. In ogni caso è stata un’ottima prestazione che fa ben sperare per il futuro. Il derby milanese arriva in un bel momento, che sia uno spettacolo e che vinca chi lo meriterà maggiormente".