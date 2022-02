Sacchi: “Liverpool una delle più forti al mondi, prova fondamentale per l’Inter”

L'ex tecnico Arrigo Sacchi ha parlato dell'Inter di Inzaghi che, dopo il pareggio col Napoli, dovrà affrontare il Liverpool

L'ex tecnico Arrigo Sacchi ha parlato dell'Inter di Inzaghi che, dopo il pareggio col Napoli, dovrà affrontare il Liverpool per l'andata degli ottavi di finale di Champions League:

"Primo tempo meritava il Napoli e poi l'Inter, risultato giusto. Negli ultimi 15' l'Inter si è accontentata. Test importante col Liverpool, negli ultimi anni non è stata una squadra internazionale. È una prova fondamentale contro una delle più forti al mondo. Bisogna vedere come riescono a tenere quei ritmi folli. Spero che l'Inter possa fare una grande partita, non deve lasciare il pallino del gioco a loro".