Sacchi: “Inter punto interrogativo. Stimo Conte, ma serve salto di qualità”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha definito appassionante il campionato appena concluso. L'Inter, campione d'Italia, dovrà secondo l'ex tecnico fare ora un saldo di qualità per competere anche in Europa:

"Appassionante. Certe squadre hanno cercato di uscire dall’antichità. Penso all’Atalanta, al Milan, al Sassuolo, allo Spezia. Formazioni che hanno provato a intraprendere un percorso internazionale. In Europa, siccome gli avversari spesso hanno più qualità di noi, bisogna giocare “da collettivo”. Prendiamo l’Inter: per me resta un punto interrogativo, ha fatto benissimo, ha vinto lo scudetto, io ho la massima stima e fiducia in Conte, però serve un salto di qualità per competere sul palcoscenico della Champions".