Sala: “Scudetto? Si deciderà alla fine. Milan in un gran momento, lo dico con preoccupazione”

Intervenuto a Sky Sport, il sindaco di Milano ha parlato della lotta al vertice in Serie A tra Inter e Milan

"La partita di domenica è stata oggettivamente importante per dare le dimensione delle forze. Non voglio dire che lo scudetto se lo giocheranno Inter e Milan, ma in questo momento sono un gradino sopra le altre. Il Milan è in un grande momento e lo dico con preoccupazione da tifoso interista. Capitano che si deciderà alla fine".