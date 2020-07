L’Inter si gode la crescita di Salcedo: base di accordo con il Verona, ecco il futuro

L’Atalanta ha impattato ieri in casa del Verona. Tra i gialloblù si è messo in luce il giovane talento dell’Inter Eddie Salcedo.

“Il primo, e finora unico, gol in campionato lo aveva segnato a novembre nel derby d’andata contro il Verona. Da allora sono iniziate le operazioni diplomatiche tra l’Hellas e i nerazzurri per prolungare il prestito di un altro anno a Verona. L’infortunio di dicembre lo ha tenuto fermo in pratica fino alla sospensione del campionato. Rivederlo titolare ieri significa rinfrescare questa trattativa. La quale, a dire il vero, si regge sul buon senso. Perché in tutto ha sommato 13 presenze fino a ieri e anche giocando le gare rimanenti arriverebbe a 17. Meno della metà di quelle disponibili. Complici il primo anno vero con i “grandi” e l’infortunio, è una cifra buonissima. L’Inter e il Verona avevano già trovato un’intesa di massima per prolungare il prestito sapendo che avrebbe fatto (e che farebbe) il bene di tutti. In un ambiente ormai memorizzato e con un allenatore di cui può fidarsi. E proprio nel Verona di Ivan Juric (e di questa società) è saggio rimanere. In attesa che il tecnico croato firmi il prolungamento e l’adeguamento del contratto va ricordato che con la salvezza della squadra il rinnovo fino al 2021 è già scattato”, si legge su La Gazzetta dello Sport.